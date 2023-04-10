美國南方的肯塔基州最大城-路易斯維爾(Louisville)市中心的一座銀行大樓，發生嚴重槍擊事件，已造成5人死亡，包括槍手。

美聯社報導，警方說，事件發生在星期一早上，槍擊事件後，有6人被送往醫院。

路易斯維爾地鐵警察局在推特上表示，槍擊發生在東大街的一座辦公大樓，是舊國家銀行的所在地，距離路易斯維爾棒球場和海濱公園不遠，這是一起惡意的槍擊事件。

肯塔基州州長 安迪貝希爾(Andy Beshear)前往現場視察，他說：「請各位幫所有受影響的家庭，和路易斯維爾市祈禱。」

目擊者稱，槍手於當地時間上午 8 點 30 分左右，在舊國家銀行一樓會議室開槍，他似乎手持一把長槍。「他一進來就開始射擊，我旁邊的人都中槍了，我身上沾滿了其他人的血。」

大樓警衛與其他安全人員立即與他槍戰，其中1名警察頭部中彈，情況不明。不久後「槍手已被制服」，意思是被警方所擊殺。

美聯社報導，大樓內也有聯邦調查局幹員，也參與了制伏槍手的行動。