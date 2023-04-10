男星宋逸民主理教會「藝起發光」遭陸續爆料黑幕，宋逸民為此召開記者會道歉，之後又有前教友指控教會金流有問題，並向國稅局檢舉，經調查後，教會並無違法，藝起發光也回應：「感謝國稅局還給我們清白」。前教友阿Ben曾表示如果經國稅局調查藝起發光是清白的話會道歉，對此他也回應了。

根據《三立新聞網》報導，阿Ben表示不再公開回應「若有其他相關事證，會交由律師處理」。國稅局證明無違法的新聞推出後，阿Ben在社群平台的限時動態轉發信仰語錄，內容提到「用失敗交換神不改變的愛」、「每一天的生活中，主與我們同行，陪我們走過高山低谷」。阿Ben過去在臉書透露收到國稅局的補稅通知，只因在藝起發光領過薪水，他自認無領薪向國稅局檢舉，指控藝起發光逃漏稅、虛報薪資所得、奉獻沒開收據等等，如果經查證沒問題，那他絕對會合法繳稅，並在粉絲專頁寫下公開道歉文，教會當時表示：「藝起發光也會全力配合國稅局這邊的調查」，強調真相會水落石出。

阿Ben時常會在社群平台分享宗教相關的內容。（圖／翻攝白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family facebook）

阿Ben表示如果經查證沒問題會道歉。（圖／阿Benfacebook）

藝起發光教會方面今日也透過粉絲專頁回應「感謝各界和媒體的關心，歷經兩個多月的查證，國稅局終於還給『藝起發光』清白！」表示從今年2月開始就將所有稅務資料無保留提供給相關單位，在清查過後告知已經結案，並且沒有查到任何違法，並直呼：「再次感謝國稅局還給我們清白，也希望這件事情可以到此為止。」