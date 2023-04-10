中國大陸東部戰區從4月8日起，展開為期三天的環台軍演「聯合利劍」，而這一次解放軍的「火箭軍」也在軍演行列中。對此，中天《盧秀芳辣晚報》10日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對「解放軍宣布圍台軍演3天」的看法，許多年輕人一面倒，認為「不會擔心啊，因為已經很習慣了」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》10日由「辮子妹」進行街訪，對於「解放軍宣布圍台軍演3天，民眾是否會擔心？」詢問台灣民眾的看法，許多年輕人紛紛表示「不會擔心啊，因為已經很習慣了」、「還好，對我來講感覺不大」、「要來就來吧，不是很擔心」、「好像沒有真的打過來」、「已經不是第一次了，基本上也蠻習慣了，他們在做這個事情，就好像變成放羊的故事一樣，沒什麼感覺」、「不會擔心，之前不是也有一次射飛彈？哦又來了，所以呢？到最後也都沒怎樣」

而也有少數民眾擔憂「就怕擦槍走火啦」、「有點擔心，可能要開戰了，常危險，我想好好活著」、「擔心會打仗啊」、「我很擔心」、「多多少少來是會擔心」。

同時對於現在兩岸局勢升溫，則有民眾認為「不要去激怒中國大陸」、「兩岸之間和平就好，維持現狀」、「不要去激怒對方」、「希望大家可以相安無事、安居樂業」、「以目前來說，我相信連美國以及大部分的人，應該都會選擇維持現狀，會是最好的辦法」、「大家應該要有智慧去解決這件事」。