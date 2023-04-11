魚貨車國道1自撞護欄翻覆 鮮魚散落車道車流回堵1公里 00:052023/04/11 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1輛魚貨車自撞護欄翻覆國道1號，鮮魚散落車道回堵1公里。（民眾翻攝／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1輛滿載鮮魚的貨車10日晚間7點41分左右，南下行經國道1號南向229.6公里處，疑因右前輪爆胎失控撞上內車道護欄，車子衝過護欄翻覆在北上車道，大量鮮魚散落，占用南向內側車道與北向內、外側車道，導致北向車道僅中線可通行，車流一度回堵1公里，接近深夜11點始恢復通行。 據了解，該魚貨車載滿鮮魚等貨品，從宜蘭出發南下，發生翻覆意外後鮮魚散落南下、北上車道，被行經車輛輾壓成魚肉泥，現場一片狼藉，魚貨車駕駛左臂擦傷，由彰化縣警消送醫治療，無酒駕情形，事故原因釐清中。 #鮮魚 #護欄 #翻覆 #回堵 #1公里 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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