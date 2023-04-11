1輛滿載鮮魚的貨車10日晚間7點41分左右，南下行經國道1號南向229.6公里處，疑因右前輪爆胎失控撞上內車道護欄，車子衝過護欄翻覆在北上車道，大量鮮魚散落，占用南向內側車道與北向內、外側車道，導致北向車道僅中線可通行，車流一度回堵1公里，接近深夜11點始恢復通行。

據了解，該魚貨車載滿鮮魚等貨品，從宜蘭出發南下，發生翻覆意外後鮮魚散落南下、北上車道，被行經車輛輾壓成魚肉泥，現場一片狼藉，魚貨車駕駛左臂擦傷，由彰化縣警消送醫治療，無酒駕情形，事故原因釐清中。