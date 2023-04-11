日本三菱集團10日宣布，與其他季風風力發電開發計畫的股東，已籌到6.92億美元資金，要在東南亞國家寮國蓋風電場。三菱是與泰國再生能源公司BCPG Pcl等股東聯手推動此開發項目，並向亞洲開發銀行、三井住友銀行、日本國際協力機構等取得融資。