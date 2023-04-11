聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的共同創辦人兼執行長奧特曼（Sam Altman）訪日，10日拜會日本首相岸田文雄後表示，他考慮在日本開設辦公室，擴展在日本的服務。日本官房長官松野博一指出，日方正在評估引進ChatGPT這類AI科技的可行性。