阿聯酋電信巨頭e&在周一曝光的文件中指出，同意收購美國叫車龍頭優步（Uber）中東子公司Careem開發的超級應用程式（Super App）股份，以4億美元買下其50.3％股權。Uber係2020年將Careem納入麾下，e&入主成為Careem大股東後，將把叫車業務與Super App業務分開。