市調機構IDC周日發布報告，受需求疲弱、庫存過剩、總體經濟環境惡化等因素影響，今年第一季全球個人電腦（PC）出貨量，從去年同期的8,020萬台，銳減29％至5,690萬台。若從廠牌來看，蘋果Q1出貨量年減40.5％跌幅最大，戴爾以31％跌幅居次。