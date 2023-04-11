馬克宏認為，歐洲面臨的一大風險，是「捲入不屬於我們的危機」，這有礙歐洲建立「戰略自主」。馬克宏表示：「自相矛盾的是，在克服恐慌後，我們相信我們不過是美國的追隨者。歐洲人該回答的問題是，加劇台灣問題危機是否符合我們的利益？不，最糟的是認為我們歐洲人必須在此議題上做追隨者，受美國議程及中國過度反應影響。」

蔡英文總統結束出訪返台後，對岸隨即實施環台軍演，對此熟悉馬克宏想法的人士透露，他對於北京至少是等他離開中國領空才發動環台軍演感到滿意。

陪同馬克宏訪中的法國官員指出，馬克宏與中國國家主席習近平會晤時「熱切」討論台灣問題，比起美國甚或是歐盟，馬克宏似乎採取更具和解意味的方式。

偕同馬克宏訪中的歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），上周四在北京與習近平會面時說：「台海穩定最為重要，威脅動武改變現狀是不被接受。」

但馬克宏指出：「歐洲人連烏克蘭危機都解決不了，我們怎麼能就台灣問題信誓旦旦地說：『當心，如果你們有什麼不當之舉，我們的馳援就到』？要是你真想升高緊張局勢，就這麼做吧！」

馬克宏受訪時還主張，歐洲在武器和能源上對美國的依賴加深，現在應把重心放在強化歐洲國防工業。他也建議，歐洲該減少對「美元治外法權」的依賴，這已成莫斯科和北京一大政策目標。