埃及統計局10日公布，3月都市消費者物價通膨率年增32.7％，相較2月的31.9％年增率又再攀高，逼近2017年7月觸抵的歷史高點32.952％。但月率方面，從2月的月增6.5％放緩到2.7％。埃及通膨飆高，係受累於外匯嚴重短缺，埃及幣連番貶值。