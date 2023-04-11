據《路透》公布的最新調查，受到黃金進口激增與能源進口成本居高不下影響，土耳其2月經常帳赤字，恐寫下創紀錄的85億美元，今年全年赤字料達450億美元。土國官方去年9月宣布，預期今年經常帳赤字220億美元，相較去年的488億美元幾乎砍半。