根據美系外資財務預測，原本就估計台積電3月營收呈月減、年減的「雙減」態勢，只不過先前估計值為個位數百分比，對照台積電實際減幅均超過10％，確實比市場想法更差一些。外資分析師說，台積電股價可能受3月營收衰退影響走低，惟亂流不會太大，市場還是將目光擺在20日將登場的法說，同時，注意力已經放到下半年、而非只是第二季。

彙整摩根大通、瑞信、摩根士丹利、瑞銀證券等對台積電第二季營收預期，全都落在季減5％～9％之間，外資顯然對台積電上半年營運不振，已有高度共識。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻認為，台積電或許會在即將到來的法說會上下修全年成長預期，至「與2022年相仿」，取代原先的「較2022年溫和成長」說法。

另外，相對市場對蘋果並不接受台積電調漲晶圓代工價格的討論，摩根士丹利基於通路調查所得，重申蘋果應自年中起接受3％價格漲幅，與台積電共同分擔高漲的全球營運成本。換言之，台積電的定價能力依然優秀，值得長線投資。