值得注意的是，外資對大立光後市並非全面樂觀，反倒傾向「看長不看短」，包括：花旗環球、摩根大通證券等，對大立光第二季營運狀況都持保守意見，摩根大通研判營收將季減2％，尚未回到成長軌道，得要等到下半年，才會有所好轉。

針對即將公告的第一季財報，回顧大立光第一季營收約91億元，比市場預期低了4％～5％，摩根大通估計，單季毛利率將落在52.7％，遜於市場共識的54％，也比前一季的55.9％、去年同期的53.4％都要來得低。

花旗環球證券科技產業分析師陳佳儀指出，整體智慧機需求依然疲軟，iPhone又處於新舊機款交接期，研判第二季營運持平機率高；摩根大通對第二季營收的預期則是季減2％。

以第二季毛利率預期來看，摩根大通基於產品組合略轉佳的有利因子，研判大立光毛利率將從上季的52.7％，進步到52.9％。花旗環球的估計值，則是較樂觀的54.7％。

好消息是，經過上半年的營運調整，大立光下半年將迎來強勁反彈，摩根大通預期，隨新iPhone強勁需求加上規格升級，Android陣營智慧機需求步出谷底，大立光憑藉技術領先優勢與廣大客戶群加持，將是供應鏈中最大受惠者，看好下半年EPS將較上半年大增逾5成。