馬來西亞統計局10日公布，拜經濟各部門擴張帶動勞力需求所賜，馬國2月失業率從1月的3.6％降至3.5％，來到3年低點。2月失業人數下滑0.7％，從1月的59.6萬減至59.2萬人。2月馬國受雇人口增加0.2％，由1月的1,616萬增至1,619萬人。