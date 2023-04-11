本季NBA季後賽4/16正式展開，第一輪系列賽依種子排名第1對上第8、第2對上第7、第3對上第6及第4對上第5，今天我們就從NBA近3個球季季後賽各種子球隊的表現情形，來跟大家談一談在運彩投注上有什麼可以留意的呢！

NBA季後賽高種子勝率高

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

NBA正式進入季後賽前，例行賽東、西區排名7至10名的球隊都會各自先進行所謂的「附加賽」(Play-in tournament)以決定出各區第7及第8種子，各區例行賽第7名和第8名球隊先進行1場附加賽，勝者直接為第7種子；第9名和第10名也打1場附加賽，勝隊再與7、8名對戰的敗隊進行1場附加賽，勝的一方取得第8種子，接著正式進入各區季後賽第一輪7戰4勝制的系列賽，由種子排名第1對上第8、第2對上第7、第3對上第6及第4對上第5。

NBA季後賽賽制

NBA季後賽的賽制

從近3個球季季後賽第一輪共24個系列賽的比賽統計結果可以發現幾個現象。首先就是高種子球隊晉級的比例高，24個系列賽中有22個是由高種子球隊勝出，比例高達91.7％，只有2個是由低種子勝出，而且是落在第4種子及第5種子的系列賽。其次就是東區強弱較為懸殊，高種子球隊以4比0勝出有4次、以4比1勝出有5次、以4比2勝出只有1次；西區強弱較為相近高種子球隊以4比1勝出有3次、以4比2勝出有6次、以4比3勝出有3次。最後就是實力較為接近第4與第5種子對戰場次的勝場比為17：18，是唯一低種子高於高種子的對戰。

NBA近3個球季季後賽第1輪高種子球隊勝出情形統計

因此大家在NBA季後賽第一輪系列賽投注運彩「讓分」、「不讓分」及「系列賽正確結果」時，可留意晉級機會高的高種子球隊，尤其是第1對上第8、第2對上第7以及第3對上第6，若是想要買弱勝強相對高賠的選項，則可以考慮鎖定第4對上第5的系列賽，提供大家投注參考。