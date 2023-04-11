回不去的「錢淹腳目」時代，現代人該如何自保擁有穩定現金流？具有避險抗跌、月月領息及稅務優勢等利多條件的債券ETF，自然而然成為優秀標的，不過投資債券ETF也不是完全沒有隱藏風險，必問2個問題為你解憂安心入場。

債券ETF眾多，有在關注市場的投資者會發現，不少專家非常建議投資復華A級公司債A3 (00789B)，原因在於其最大特性具備擁有高品質及高利率，因投資人在投資債券時首重殖利率，但殖利率越高的債券其信用評級越低，且與股票連動性較高，因此在景氣衰退階段時，公司經營與獲利表現皆會轉差，低信評公司的債券及股價價格也會同步下跌。

不過，復華公司債A3 (00789B)屬於投資等級債中的更高級別，與股市關聯程度低，在股市下跌時，反而可以抵銷股市下跌風險，進而降低資產淨值最大回徹及波動度，讓投資績效更為平穩。根據目前觀察，A級公司債利率約5%，是2011年以來的高點，大幅高於2021年時非投資等級債的4%水準，這樣的殖利率可滿足投資人所需。尤其是軍公教人員首重生活與工作穩定，在進行退休理財時，投資重點放在能否長期提供高且穩定債息收益的「鐵飯碗」，所以追求安穩的退休族卡位逾4%高息趁現在。

2023年的債券潛在報酬拆解，參考資料：復華投信

Q1. 00789B的成分股包含亞馬遜及蘋果等知名公司，不過近年美國科技業不斷傳出大量裁員訊息，是否會影響殖利率？

A1.其實，美國科技業裁員反而更有利於00789B，原因在於科技業裁員是景氣轉差的訊號，FED降息的可能性升高；從財務面觀察，裁員可減少公司人事費用，因此支付債券利息費用更有保障。

Q2.投資債券ETF會受到匯率風險影響嗎？

A2. 美元兌換新台幣的長期區間落在28-34元，A級公司債目前利率位置屬於高檔，當投資時間拉長，匯率風險自然會消除，因此適合長期持有以獲取高且穩定利息收入的投資人。

雖已訣別難過的2022年，但2023年的市場變數依舊要注意！投資人在布局債市時，必須嚴選能夠挺過景氣寒冬，以及高信評企業發行的公司債，才能建構長期且穩健的資產配置。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。