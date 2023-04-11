金魚的記憶力很差，這是個被廣為接受的「事實」。甚至還有一則笑話：「他們以為我不介意老是吃同樣的魚飼料，因為我只有三秒鐘的記憶力。哦！好棒喔！我的飼料來了！」

這不是一個好笑話，當然科學和笑鬧並不總是能相得益彰。然而，這則金魚笑話的最大問題在於是(無論你說的是金魚的記憶能持續三秒，還是時下同樣流行的五秒或九秒的版本)，這都完全與事實不符。

我曾經在池塘裡養過金魚，每天在同一個地方餵牠們一次。後來只要我一出現在那個地方，魚就會開始在附近轉來轉去，等待食物的到來。如果牠們真的在幾秒鐘後就忘記一切，就不可能到同一個位置等我去餵食了。在二○○三年，一項大學研究的經典例子展示出每個養過動物的人早已知道的事，普利茅斯大學(Plymouth University)的研究人員訓練魚去壓擠槓桿來獲得食物，這種機制後來改成每天只有一個小時才會有作用。他們證明魚的這種記憶可以持續好幾個月。

二○○三年顯然在金魚研究這方面有許多重大突破，美澳電視節目《流言終結者》(MythBusters)也在二○○四年播出的節目中進行了魚的記憶實驗。在他們的研究中，金魚會記得色卡和穿越迷宮的路徑至少一個月。而且顯然早在一九○八年就有論文支持魚類是有記憶的。

金魚會記得色卡和穿越迷宮的路徑至少一個月。（圖／商周出版提供）

那麼，為什麼可憐的金魚會被冠上這樣錯誤的失憶罵名呢？就許多資料來看，金魚腦的迷思可能源自於一則電視廣告，但也難以確定是否真是如此(若真有其事，這則廣告的目的是什麼？又是於何時播出的？)。

比較晚近的是發生在二○一五年，當時微軟在加拿大的分公司發布了一則報告，讓這則古老迷思再度以一種微妙的方式死灰復燃。在這份報告中，聲稱由於我們接觸數位媒體，人類注意力能持續的時間正在下降。

文中指出，在二○○○年人類的平均注意力持續時間為十二秒，但是到二○一三年已經降到八秒，還說明這比金魚的九秒「平均注意力持續時間」還低。微軟根據的資料來自於一個名為「統計腦」(Statistic Brain)的網站。可惜我們完全無法在這網站之外找到當中任何說法的資料來源。

實際上，這種說法具有雙重疑點。首先是關於金魚記憶力的那個錯誤的舊數據(無論是說記憶力可持續三秒、五秒還是九秒)，記憶與注意力的持續時間毫無關聯，記憶力完全是另一碼事。而且在二○一三年，也沒有人主張過人類對事物的記憶只有八秒，因此這些統計數據的比較根本毫無邏輯可言。而且就連那些與人類有關的數字也是錯的。

撇開其他的不談，根本沒有所謂注意力平均時間這樣的東西。就拿看臉書、開車、讀書或看一部引人入勝的劇情片來講，我們放在這上面每一項的注意力完全不同。我們當然比過去更容易分心，但這並不意味著網路的存在破壞了我們對所有事物的注意力。也可以說，我們之所以不會把注意力集中在多數社群媒體上的發文，是因為它們實在沒什麼內容，就只是值得幾秒鐘的時間。

下次若有人老調重彈，提起那條可憐的失憶(或注意力不足)金魚時，你可以胸有成竹地告訴他們這是錯的。也可以調侃那些記者或公關人員，說他們再次在世界上散播了這則關於記憶力的迷思。

（本文摘自《閃電就是會打在同一個地方！》／商周出版）

【內容簡介】人類只有五種感官 ／ 人類只使用10%的腦力 ／ 小行星撞擊地球後恐龍滅絕 ／黑猩猩是我們的祖先 ／ 月有陰晴圓缺是因為被地球的陰影遮蓋 ／彩虹有七種顏色 ／ 沒有什麼能比光速更快……

抱歉，你以為的科學常識，都不是真的！

透過破解迷思，培養對世界的觀察力、釐清問題背後的邏輯、即刻啟動獨立思考的能力

準備好來一趟顛覆科學常識之旅了嗎？

過去，人們認為閃電不會擊中同一個地方兩次，甚至會將曾被閃電擊中過的石頭放在穀倉、茅草屋頂等場所，來防止這些地方再次被閃電擊中而引發火災。而事實上，有些地方卻是特別容易受到閃電襲擊，美國的帝國大廈便曾在一場風暴中被擊中達15次！

本書收集了許多長久以來的誤導性迷思，每則迷思都提供了一個絕佳的機會來了解更多關於科學的資訊，並向長久以來既定的觀念提出挑戰。適合對世界充滿好奇心的你！

【作者簡介】布萊恩‧克萊格 （Brian Clegg）

著有多本科普書籍，主題廣泛，甚至包括如何打造時間機器。定期為眾多雜誌和報紙撰寫專欄、專題和評論，包括《自然》期刊、BBC Focus、BBC History、Good Housekeeping、《時代》雜誌、The Observer、《華爾街日報》和Physics World等。同時，克萊格也是英國皇家藝術學會會員、物理研究所會員、布里斯託大學皇家文學基金研究員，並擔任www.popularscience.co.uk書評網站的編輯。其在倫敦皇家學院舉辦的講座常是座無虛席，並曾參與廣播與電視節目。

【譯者簡介】王惟芬

臺灣大學動物系、倫敦大學帝國理工學院科技醫療史碩士。曾經謀生處：中研院動物所與生物多樣性中心、葉子咖啡店、總統府、臺大海洋所與臺大醫學院。譯著涵蓋科普、科學史、生態保育、藝術史、美術、環境科學及傳記文學等英法書籍與影片。