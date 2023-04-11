美國為了強化當地電動車供應鏈的實力，出手結盟非洲剛果、尚比亞與坦尚尼亞等國，簽署電動車合作備忘錄，以獲取稀土金屬與關鍵礦物。儘管大陸與剛果的關係相當密切，但美國可能干預雙方的合作，尤其剛果總統Felix Tshisekedi擔心會被外國礦業公司欺騙，正在檢視前一任政府所簽的合約。

南華早報報導，剛果去年成立一個組織專門審核Tenke Fungurume礦區的開採活動與探勘資源儲量，洛陽鉬業持有該組織的多數股權，此事突顯大陸與剛果的合作相當密切。

由於剛果是世界上最大的鈷出口國，約佔全球產量的70%。此外，還盛產鑽石、黃金、銅、錫、鉭和鋰，同時也是非洲最大的銅產地，想當然，美國不會就此放棄這塊肥肉。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）非洲項目高級助理研究員Christian-Géraud Neema認為，美國恐怕是剛果進行採集合約審查的幕後黑手，華盛頓以合約是前任總統Joseph Kabila簽署的理由，敦促Felix Tshisekedi修改剛果之前與大陸的交易與合作。

至於效果如何？Christian-Géraud Neema坦言，「目前的效果並不顯著，尚未產生具體的結果，令華盛頓感到非常沮喪。」資產管理機構EMG Advisors聯合創辦人Will McDonough也提到，「目前只是增加市場競爭，還沒有辦法吸引新的公司或國家進來投資。」

Will McDonough說，未來10或20年，非洲將是一個關鍵戰場，因為最大的地緣政治與全球宏觀經濟問題，會落在關鍵礦物與電池金屬的控制。