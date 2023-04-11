2024總統大選備受矚目，早早表態參選的民眾黨主席柯文哲日前表示，他的競選口號，就是「聯合政府，團結台灣」，甚至更強調，民眾黨這回不分區的目標，就是八席立委，而前立委沈富雄9日就和資深媒體人黃暐瀚對賭，「如果柯文哲當選2024總統，我現在住的房子就給你，權狀就給你」。而近日就有一份最新民調指出，有82％的民眾認為「柯文哲不會當選2024總統」，引發討論。

YouTube頻道《桃園孫先生》10日對於「沈富雄接受黃暐瀚專訪時表示，如果柯文哲當選2024總統，他住的房子就給黃暐瀚」進行了網路民調，截至10日23時，已有1萬人進行投票，有82％的民眾認為「柯文哲不會當選2024總統」、有15％的民眾認為「柯文哲會當選2024總統」、有1％的民眾則有「其他意見」、另有2％的民眾「沒意見」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「下架民進黨，什麼都好」、「千萬別來亂！」、「光基本盤就輸太多，不可能啦！」、「特立獨行，孤掌難鳴」、「民眾黨根基太淺！」、「這就是我要說的」、「他是來分國民黨的票！」、「可能性不高啦」、「民眾黨立委能上幾席？沒辦法選上10席以上，就別在那裡作夢！」、「柯文哲實力還不夠」。