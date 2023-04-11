裴洛西去年8月訪台曾引發共軍圍島演習，近日蔡麥會後，中共再度環台實施3日軍演。總統蔡英文也在臉書分享聽取國安簡報的照片，但總統府副秘書長黃重諺居然比國安局長蔡明彥坐得靠近總統，引發討論。前立委郭正亮10日在《新聞大白話》節目舉美國前總統歐巴馬襲殺賓拉登，及川普關注軍事狀況的照片指出，總統身邊幾乎都是軍人，如果要安民心，就不能讓人家覺得你太低估，這場國安簡報陣容看起來有點太鬆。

「我們來對比兩張照片，這張照片很有名！」郭正亮用筆電秀出畫面提到，就是歐巴馬去襲殺賓拉登時候的現場，歐巴馬在左邊，旁邊是拜登，在做簡報那個人就是軍人，希拉蕊在那邊目瞪口呆，手遮著嘴巴。再來看另外一張，川普在開戰情室的會議，坐在他身邊的幾乎都是軍人！旁邊那個就是國防部長艾斯培，另外一邊是來過台灣的安全顧問歐布萊恩，還有參謀總長密利，都是軍人。

圖為美軍2011年暗殺賓拉登時，時任總統歐巴馬（前左二）、國務卿希拉蕊（前右二）在戰情室關注即時戰況。（圖 / 白宮提供）

郭正亮表示，我們總統府公布的那張照片，國安局長蔡明彥是懂軍事的，可是人家就總是會覺得有點怪，會想說軍方邱國正等等的為什麼都不在？一些軍事專家分析，這一次雖然不像圍台演習那麼緊迫，讓大家感覺就在旁邊，可是他每一個都是實戰的模擬，已經很接近實戰了。

郭正亮指出，不只掛彈，還有海空軍都出動了，都是多層次的演練，目標也定出來，就是制空、制海、制雷達電信，火箭砲也出動了，當然他是在國內射，有一些模擬畫面。我們這邊有一些網軍就在那邊笑，說又不是真的打到台灣，怎麼知道你瞄得準不準？「我跟你講，全世界沒有人這樣看！」因為那個方位是可以算的，所以軍事專家、國防部、包括美國日本，他們是緊盯著這三天的軍演。

「所以是很嚴肅、很認真的啦！」郭正亮強調，那兩張照片，歐巴馬那是襲殺賓拉登的實戰，川普是在關注一個軍事的狀況，都是真實的事件，如果要安民心，就不能讓人家覺得你太低估。因為那張照片還是總統府自己發布的，既然要發布，就要考慮到民眾怎麼思考。

郭正亮直言，這裡面最懂軍事的是蔡明彥，他應該坐在黃重諺那個位置，應該是國安會秘書長顧立雄、國安局長蔡明諺坐在小英總統的旁邊才對，怎麼會是總統府副秘書長呢？然後國安會諮委陳俊麟的專長也不是軍事。

郭正亮認為，「這樣就有點太鬆」，我們當然希望你要正視中國大陸對台灣的威脅，就要比較慎重，郭正亮最後也說，「軍事相關的重要人物應該要在現場。這個沒有人在用網路聯繫的，萬一網路斷了怎麼辦？這個要在當下，要在你身邊才能夠回答，怎麼可能用網路？用網路是不對的！」