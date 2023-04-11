前總統馬英九於上月27日啟程赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首。（中時資料照）

前總統馬英九於上月27日赴陸祭祖，並率30名學生赴陸學術交流，成為兩岸分治74年來，首位踏上大陸的中華民國卸任元首。而總統蔡英文同時出訪我中美洲友邦國家與過境美國，且與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派眾議員會晤。雙英出訪「較勁」表現如何？最新的網路民調顯示，有70％的民眾認為「前總統馬英九對台灣的穩定比較有幫助」，僅有7％民眾認為是「總統蔡英文」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》10日對於「大家覺得前陣子總統蔡英文與前總統馬英九分別進行外交活動，對台灣的穩定有幫助嗎？」進行了網路民調，截至10日23時，已有2萬人進行投票，有70％的民眾認為「前總統馬英九比較有幫助」、有7％的民眾認為「總統蔡英文比較有幫助」、有4％的民眾認為「都有幫助」、有8％的民眾認為「都沒幫助」、另有12％的民眾認為「沒有感覺，因為電價漲、雞蛋豬肉買嘸都幫不上忙」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「執政者沒有給百姓安全感没有幸福感，反而是擔心恐懼害怕，這樣的領導者我們還能依靠嗎？」、「長期看的話，當然是小馬哥的行程比較符合台灣人民的利益。兩岸年輕學子越是交流越是互相了解就越能互相理解包容，這對國家乃至民族往後的發展都起到正向的作用」、「戰爭是死路一條，和平是生存下去」、「我要過安穩平靜日子」、「讓民進黨再執政，台灣變的很不安全！」。