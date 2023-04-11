車在動這樣很危險！日前有女子拍到1名婦人一不慎弄丟車票，並且揹著大包小包行李強行進站，但當婦人到了月台後，要搭乘的列車在婦人眼前直接開走，婦人便直接在月台爆氣，怒摔身上的行李，嘴裡還念念有詞的說「拜託啦！那我現在怎麼辦，火車停一下啦」，該女子也表示，這名婦人後來「一直在鬧站員還罵站員神X病」，讓她看得直搖頭。

一名女子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段30秒影片，有名婦人背著大包小包行李，站在台北火車站月台上，眼看著火車從眼前開走，來不及搭上火車，非常生氣的「來回踱步」，並且將身上的行李摔在月台上，對著開走的火車喊著「拜託啦！那我現在怎麼辦，火車停一下啦」，最後，該婦人嘴裡念念有詞，不斷抱怨消失在畫面中，而婦人的行李則被丟在月台上。

對此，原PO則表示「車在走動了這樣真的很危險」，並且在貼文寫下「說真的我自己也在趕時間無法幫助，好像是她(婦人)自己買了車票自己弄不見，一直強行硬進站，就一直推開站務員後來這女的(婦人)一直在鬧站員還罵站員神X病」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「就坐下一班車就好了，只是沒坐位」、「不是上去補票就好了啊」、「生氣也沒用啊！快找出票吧」、「年紀變大了，處理事情方式沒長大？」、「就上車補票嘍！弄丟車票已經是事實了，丟東西也對自己沒什麼幫助，還不如冷靜思考一下要怎麼處理」、「等下一班車啊！沒時間觀念，怪誰呀！」。

不過另外有網友表示「請尊重影片被拍攝的主角，每個人都有每個人的故事不要這樣惡意的對待人，是一種基本的尊重跟禮貌，還有你的同理心在哪？」、「說真的自己也在趕時間沒辦法幫助，所以有時間把人家發上網來給大家看秀？ 現在是都什麼心態我看不懂，妳覺得這樣發上來你心情很開心嗎？」。