共軍航母「山東」艦上4架艦載機「殲-15」於10日上午出現在東部外海進行編組演訓，從台灣東部進入台灣防空識別區，創下首例。海軍海鋒飛彈部隊「雄二飛彈機動發射車」進入陣地放列並待命追瞄，全天候保持高度海上敵情動態。
日本防衛省周一披露，共軍航母「山東」艦周日在接近日本沖繩島的海域進行了海空演訓。據《路透》和《衛報》10日報導，隨著環台軍演進入第3天，先前艦載機「殲-15戰機」從未進入台灣防空識別區，現在也創下了首例。
我國防部周一表示，共軍航母在東部演練，但並未透露艦隊的位置。不過，國防部的海空域動態圖顯示，9日至10日之間，台灣東部海域有4架殲-15 戰機進入台灣防空識別東南角。
綜合上述報導，共軍航母「山東」艦在台灣東部海域，而「山東」艦上的艦載機「殲-15」有4架從台灣東部進入台灣防空識別區東南角，創下了首例。
也由於山東艦航母所搭載的4架殲-15艦載機上午出現在東部外海進行編組演訓，海軍海鋒飛彈部隊「雄二飛彈機動發射車」進入陣地放列並待命追瞄，掌握海上敵情動態，全天候保持高度海上敵情動態。
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