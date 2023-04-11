美國麻州理工學院(MIT)的研究人員表示，政客們在抉擇核電廠是否要延役或是廢止時，「請將空氣品質考慮進去」。他們的分析表明，核電廠停運後，遺留的電力缺口幾乎都是以火力發電(煤、天然氣和石油)來彌補，這意味著空氣污染的增加。

技術與工程(tech x plore)報導，MIT團隊在《自然能源雜誌》(Nature Energy)上發表的一項廢核後的假設研究：某國所有核電廠全面關閉後，怎樣的能源配置可以滿足全年的能源需求?

他們的分析表明，為彌補核電廠停止後的電力空缺，必然增加煤、天然氣和石油發電的資源消耗量，空氣污染也就理所當然的會增加。這個小結論並不令人驚訝，但後續健康影響很少人想到，該團隊預測：廢核後一年，因空氣污染而死亡的人數，會暴增 5,200 人。

當然，使用更多的可再生能源(風力、太陽能)來彌補電力缺口，空氣污染會得到一定程度的遏制，但是該團隊發現，即使在竭盡全力以可再生能源取代，空氣污染仍會略有增加，一年內多增加260人因空氣污染死亡。

MIT的研究當然是以美國為調查基地，他們觀察到直接受污染的人口以非裔美國人社區最為明顯，不成比例的非裔美國人居住在化石燃料廠附近。

這項研究的主要作者是MIT的地球與行星科學系 (EAPS)研究生莉莎‧福希(Lyssa Freese)，她說：「請政客在考慮關閉核電廠時，為後續的環境、健康和社會影響多想一點。」

MIT統計學教授，也是研究團隊指導老師的諾艾爾‧賽林(Noelle Selin)補充說：「在核電廠的存廢辯論中，空氣品質常常被忽略，人們會想到碳排放與全球暖化，但是更直接的健康問題卻反而無視了。」

她舉例，1985年田納西河谷反應爐(Tennessee Valley Authority Browns Ferry Nuclear Plant)的關閉，導致煤炭使用量激增； 2012年加州聖奧諾弗雷核電廠(San Onofre Nuclear Generating Station)關閉後，立即導致天然氣使用量增加；而在德國，核電幾乎完全淘汰後，只能用楬煤發電來填補電力缺口。

注意到這些趨勢，MIT的團隊想知道如果核電被完全淘汰，美國能源網將如何應對。他們使用加州大學戴維斯分校的吉恩教授(Alan Jenn)開發的能源電網調度模型，來評估美國能源系統將如何應對核電廠停止後的供電選項，當然，就如基礎的商業模式，產業界必然選擇成本低的電力來源，而不會刻意選擇成本高的電力，於是就能得到簡單的答案：化石能源必然優先於可再生能源，污染必然增加，人們失去健康，每年有5,200 人因污染而死亡。

他們還計算出，如果情況不改善，將會進入惡性循環，二氧化碳所產生的全球氣候影響，在下個世紀還將導致 160萬人的額外死亡。

賽林教授的結論是，「核能本質上是一種零排放能源，取消了它，必然造成更多空氣污染。」