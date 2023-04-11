裴洛西去年8月訪台曾引發共軍圍島演習，近日蔡麥會後，中共再度環台實施3日軍演。前立委郭正亮10日在《頭條開講》節目指出，這次台灣的軍事專家、美國、日本，都認為陸方是玩真的，因為他是算過的，雖然沒有距離台灣很近，可是大概知道是玩真的，也就是說接近實戰狀態。從共軍發布的影片中可見，軍事部署已經在那個位置上了，就是他如果要打，就是如影片所示，但實際上沒有要打，所以用影片來模擬效果。

「我不知道他打哪裡，也許打到海面啊？不會直接打艦身，他只是做警告！」郭正亮表示，你不知道他的海軍會駛向何方，江啟臣就在立法院問邱國正，會不會進入24海里的限制海域？邱國正那時怎麼回答？他就說一定要做出反制。戰鬥機跟轟炸機也一樣，不一定要進入台灣的領空，他只要在接近的時候就可以發射飛彈了。所以愛國者那個地對空當然也要備著，「所以是這樣的邏輯，他一定要備著！」

主持人周玉琴提到，共軍影片裡有導彈準備發射，而且轟6、K5都看到了？「表示他沒有真的要打，所以用影片來模擬效果給你看！」郭正亮強調，可是事實上他已經在那個位置上了，就是他如果要打，就是如影片所示。

郭正亮指出，這種東西要問軍事專家，他的經緯度還有實際的距離，一定都是算過的，不然人家就會覺得你是兒戲。那為什麼這一次台灣的軍事專家、美國、日本，都認為中國大陸是玩真的？因為他是算過的，所以說雖然他沒有距離台灣很近，可是大概知道他是玩真的，「就是說接近實戰狀態，就是這個意思！」