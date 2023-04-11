裴洛西去年8月訪台曾引發共軍圍島演習，近日蔡麥會後，中共再度環台實施3日軍演。前立委郭正亮10日在《新聞大白話》節目強調，國防部看這次三天軍演，是慎重面對，因為從包括火箭砲、空軍、海軍都出動，幾乎就是想定實際的狀況，我們的軍方都看在眼裡。各國的軍方也都看懂這些邏輯，但總統蔡英文發布那張國安簡報照片，裡面卻沒有軍方的人，這個就顯示看待的嚴肅程度，要不要讓國人正視這是很重要的事。

「真的懂門道的，事實上我們國防部看這次三天軍演，是慎重面對！」郭正亮表示，事實上他是接近實戰狀態，多兵種、多層次，幾乎就是想定實際的狀況。各種都出來了，包括火箭砲、空軍、海軍都出動了。當然他不可能在台灣實戰，可是他所設定的，包括距離、目標的想定，還有軍種的聯訓，目標是三制，就是制空、制海、制雷達。這些都非常清楚，相信我們的軍方都看在眼裡。

郭正亮提到，每次大型的軍演，比如去年8月裴洛西訪台後那個圍台演習，我們的政府也是想要輕描淡寫，結果人家日本公布了，飛彈射過台灣上空，他才不得不承認。這次也是一樣，可是這兩次不太一樣，上次因為他是圍台軍演，在東亞地區是第一次，所以很多國家都受到震動，因為他的規格之大。而且又有針對來自日本方向跟關島方向的外力介入，上次就引起了國際極大的報導。

「我們也想壓低，然後就被人家諷刺：千萬別抬頭！結果明明就有導彈你還不承認！」郭正亮指出，這一次是專家認為，如果台海發生衝突就會很接近的型態，所以我們的軍方是很認真在看。然後1450還在那邊講風涼話，這個就是有點在欺騙自己。總統府還發那張國安簡報照片，結果裡面沒有軍方的人，這個就是你的嚴肅程度，要不要讓國人正視這是很重要的事。

郭正亮強調，懂軍事的人都會認為，這一次是不同尋常！他是用接近實戰的方式在進行演習，未來如果台海真的發生衝突就比照辦理，所以這個才值得關注！演習一定有他的原因，不然幹嘛不自己來用就好？各國的軍方也都看懂這些邏輯了。