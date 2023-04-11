111學年度HBL高中籃賽乙級8強決賽10日起在板橋體育館連打5天40場，由於女乙級上屆完成3連霸的新竹高商，本學年挑戰甲級並晉級到預賽，這座HBL女乙冠軍也成為各隊虎視眈眈的目標，首晉決賽的新北莊敬高職，從預賽、複賽迄今跨階段保持不敗，決賽首戰80比54過關，收下本季10連勝。

乙級決賽賽制上，8強隊伍分兩組進行單循環賽，依照戰績排名，分組前二打1到4名排名賽、分組後兩名打5到8名排名賽，成績保留。

10日首日賽程，女乙A組北區第一莊敬高職，在第3節拉出22比3猛攻， 擺脫上半場39比43緊咬他們不放的宜蘭高商，終場80比54輕闖首關，加上預賽5連勝、複賽4連勝，本季開打至今已累積10連勝，莊敬教練張歆可說，還要再繼續連勝，本季拚最佳排名，然後下季挑戰甲級資格賽。

莊敬「一姊」、前安康國中超級得分手張可人，三分球8投中4拿20分，李依軒19分、陳妤薰17分，宜商林品芯14分、葉姿妤11分。

A組另一場賽事，本季因膝蓋十字韌帶受傷的小港高中174公分當家中鋒郭美詩，因為需開刀本季已提前報銷，不過小港還是奮力一搏，也順利來到決賽階段，首戰在第3節拉開差距，74比65力退南區第2彰化田中高中，小港簡詩瑤拿22分、9籃板、6助攻，陳美珠16分、18籃板「雙十」，外帶助攻、抄截各3，林家羽2記三分球16分、8籃板、張涵茵10分、8籃板。

B組方面，桃市陽明第1節只讓對手四維高中拿8分，第2節換自己當機，單節只得5分，上半場35比34小幅領先，後兩節保本，得以53比49小贏，桃市陽明葉雨蓁三分球15投中5拿17分，四維也僅一名球員得分雙位數，柯宇欣得22分。

另一場暌違6年重返8強的澎湖馬公高中，57比42擊敗屏東高工，馬公陳淑盈16分、陳珈琳10分，洪郁齊、顏芯菱各17分、11籃板。