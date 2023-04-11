美國肯塔基州路易維爾市中心一間銀行今天發生槍擊案，一名男子開槍殺害4人、擊傷9人。當地警方表示，槍手已當場被擊斃，但不清楚是自戕或員警開槍，正在調查犯案動機。
路透社報導，路易維爾都會警察局（Louisville Metro Police Department）副局長韓福瑞（Paul Humphrey）告訴記者，槍手是這間事發銀行的現任或前任員工。
美國有線電視新聞網（CNN）引述一位不具名聯邦執法人員的說法報導，凶手使用AR-15類型半自動步槍犯案。
美聯社報導，警方目前正在調查槍手犯案的動機。
路易維爾大學醫院的發言人表示，槍擊案的9名傷者正在醫院接受治療，其中包含2名警員。警方指出，其中一名警員情況危急。
大規模槍擊案在美國相當頻繁，民主黨籍的肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear）甚至在記者會哽咽說道，他認識這起槍擊案的幾名遇害者。
非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）的數據顯示，今年截至目前為止，美國已發生146起大規模槍擊事件。大規模槍擊事件定義為4人或4人以上遭槍擊或槍殺，但不包含槍手。（譯者：陳彥鈞）1120411
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