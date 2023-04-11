美國德州一處夜店發生一起衝突，一群女子爆發爭執，兩派人馬在夜店外大打出手，甚至還打到底褲都「被曝光」，警衛獲報後試圖停止爭執，沒想到其中一名警衛竟將一名身材豐腴的女子直接過肩摔，女子重摔落地瞬間引發現場眾人驚呼，而這可怕的暴力過程也全被拍了下來。

德州夜店辣妹鬥毆，其中一人竟被警衛高舉重摔。（圖／翻攝推特）

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上傳的這支影片可見，6名女子在夜店外爆發肢體衝突，有人赤腳拖行對手，有人「騎」在對方身上狂毆，就在這混亂過程中，一名身材較圓潤的女子竟被夜店警衛高舉過肩摔，現場立刻爆出驚呼，除此之外，還有一名黑色洋裝女子被猛噴辣椒水，痛苦尖叫說看不見。

一名身穿黑色洋裝的女子猛追另一名女性，結果被猛噴辣椒水。（圖／翻攝推特）

《紐約郵報》報導，這起事件發生在德州聖安東尼奧（San Antonio）一間夜店外，影片在網路上引發瘋傳，吸引超過千萬人次觀看，目前不清楚6名女性是否認識彼此，以及為何動粗，但警衛的行徑已引發外界抨擊。

對此，夜店所聘請的私人保全公司「精準防禦集團」（Precision DefenseGroup）宣稱，在等待警察到來時，只有2名警衛在現場緩解局面，但影片卻顯示當時至少有3名警衛。對此，公司負責人表示他還在查看所有影片，在此之前不會發表評論。另外，聖安東尼奧警局表示，目前未有人提出告訴，因為所有人在警方抵達前就已離開現場。

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