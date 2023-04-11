大陸江蘇省揚州儀征市的天樂湖旅遊度假區近日發生一起意外事故，一名男童在遊玩空中項目時掉落水中，其父親下水救人卻意外溺亡。儀征市文體廣電和旅遊局相關負責人10日回應，已要求景區整改，涉事項目暫停運營，調查處置還在進行中。

綜合陸媒報導，一名網友9日發布視頻稱，在江蘇揚州天樂湖旅遊度假區，一名男孩玩遊樂項目掉進水中，爸爸見狀下水救人，自己也掉下去了，後來孩子成功獲救，父親卻不幸溺斃。根據網傳視頻，發生事故的疑似是一處高空滑索（高空晃橋）項目，距離水面約幾米高。

公開信息介紹，天樂湖旅遊度假區位於江蘇揚州市儀征市，是一個提供綠色餐飲、住宿、戶外遊樂、會務、培訓等服務的綜合性大型度假小鎮。度假區微信公眾號上發布的年卡遊玩項目中，包括了高空滑索（高空晃橋）、卡丁車、摩天輪等。

對此，度假區崔姓負責人表示，4月9日下午3點多，有個小孩因意外溺水，穿著救生衣漂浮在水面上，其父親下水營救。工作人員立即上前營救並報警，把孩子救了上來，但沒有找到父親。儀征市文體廣電和旅遊局副局長表示，小孩當時有穿救生衣，但岸邊的父親沒穿，疑似不會游泳，最後不幸溺斃。

至於孩子為何在遊玩項目時落水？副局長表示，目前還不清楚具體的原因，據其了解，遊客在遊玩該項目時，身上都會穿戴安全繩，此前該景區還從未發生過這類事件。據悉，目前發生事故的項目已經暫停運營，相關部門要求天樂湖旅遊度假區進行整改，調查處理還在進行中。

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