許多富商名人喜歡選擇台北市近郊山區居住，而相鄰的新北市淡水區小坪頂建案，售價尚未受到炒作影響，不僅頂新集團魏家大手筆購入環景豪宅，就連中資企業前董事主席馮侖也在該處投資建造萬通2011，許多民眾也紛紛搶入附近社區大樓，但其中的「翠山居」社區住宅卻鬧出真、假管委會之爭，社區修繕運作因此停擺一年，住戶黃先生無奈稱：「都快成廢墟了！」

「翠山居」社區大約20多年前就建構完成，在北部地區的房價屬於較平價，許多民眾為了過上退休生活，又不想離台北市區過遠，就會選擇在該處置產居住，包含影視大亨吳敦、貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明都住在該區域，安享半退休生活，吳敦還曾擔任第一屆管委會主委。

該社區總共有356戶，並分為1至4房的大樓區，每戶從13坪至97坪不等，還有4至5房的別墅區，每棟也從45坪至97坪不等，而管理費則分為大樓區每坪40元，別墅區每坪25元，近期每坪售價落在約18萬至23萬元不等。

但住戶黃先生指控，去年4月社區就因有住戶提告第12屆管委會，認為在委員選舉上有行政瑕疵，發律師函給社區往來銀行，導致管委會無法更換印鑑，因此社區修繕、物業費用均無法支出，使得年久失修的社區停車場漏水，以及須更新的消防設備等等都無法購買、修繕及補強，為此社區管委會曾多次召開會議研究如何解決問題。

黃先生控訴，其實目前社區存款還有上千萬元，但卻積欠廠商、物業管理款項高達250萬元，就連現在社區基本修繕都還是由物業管理業者代墊支出，雖然目前部分款項已進入調解程序，但目前社區急迫所需的消防、修繕進度都停滯不前，現在又鬧出雙胞管委會和真假主委之爭，住戶也無所適從。

管委會發公告表示，陳姓住戶因連續二期以上未繳管理費，已失去候補委員資格。（圖／投訴人提供）

有住戶指出，在今年3月份，住戶陳先生因多期未繳納管理費，早已喪失候補委員身分，但他竟自行號召部分住戶召開無效的區權大會，自組新的管委會，並送件給主管機關報備，導致正式由第12屆主委所召開的區權大會，並由百分之60住戶選出黃先生擔任第13屆主委一案，在送件給區公所時，無法拿到報備函，住戶們才發現鬧出雙胞管委會和主委案。

而這位陳先生則是不少住戶眼中的頭痛人物。住戶蘇先生表示，自己在翠山居住了6年左右，直到最近這2年某些住戶開始搗亂，讓其他住戶們非常頭痛，比方原本社區內供住戶行走的木棧道，陳姓住戶卻自行決定拆除，但拆到一半就擱置在該處，不完全拆除也不恢復原狀，反而造成住戶行走不便。

最令人難以接受的是，每逢住戶在維持庭院花草樹木時，陳姓住戶每次修剪整樹叢也是都只修剪到一半，就將鋸下的樹枝堆放在樹下，不將樹枝丟棄，由於居住在山區，容易造成蚊蟲蛇類躲藏，反而造成其他住戶困擾。

律師張晉豪表示，一般來說社區召開區分所有權人會議後，將會議紀錄及相關文件送交給主管機關備查後將依規運作，如果出現真、假管委會之爭議，如有明顯可見假造不實事項，比如根本未召開會議、捏造會議紀錄、不符開會日期等等，所有權人當然可要求主管單位不予備查，如果對會議召集程序或決議方法認有違反法令，建議住戶可收集相關證據，向法院提出確認決議無效之訴。

至於遭指控的住戶陳先生則表示自己工作忙碌，無法回應。

律師張晉豪表示，住戶對會議召集程序或決議方法認為有違反法令時，可收集相關證據，向法院提出確認決議無效之訴。（圖／張晉豪提供）

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