位在新北市淡水區小坪頂的「翠山居」，周遭不僅住有許多富商名人，就連影視大亨吳敦、貴子坑鄉村俱樂部負責人陳仲明都住在該社區，但最近卻鬧出雙胞管委會和主委案，讓已停擺一年的管委會雪上加霜，而新北市政府工務局表示，經審視目前提報的資料，確有違規情況，將先退回該社區管委會的報備案，重新釐清後再議。

本刊調查，有300多戶居民的「翠山居」社區因第12屆主委遭住戶提告，使得該任主委無法更換銀行印鑑，導致無法支付社區各項款項，住戶原本認為透過第13屆選舉選出新的主委、重組管委會就可解決問題，但沒想到，竟有住戶私下召集部分住戶召開區權大會，選出無效的主委和委員，並搶先一步向淡水區公所報備，以致之後有百分之60住戶選出的主委和委員反而無法完成報備手續，管委會也不能依法運行。

被過半數住戶選出的新任管委會主委黃先生表示，對於雙胞管委會的問題，他們曾向區公所反映，但得到的答案卻是，社區管委會屬於私權團體，只能由雙方協調。他說，居住在此的住戶素質大多都很好，但卻仍有些住戶會搗亂，導致社區管委會事務停擺，讓基礎生活服務以及重要的消防設備增設都無法進行，甚至還召開無效的區權大會，送件給主管機關備查，導致正式的管委會無法立即運作。

社區地下室主要梁柱都已龜裂，但因管委會停擺，無法順利修繕。（圖／陸運陞攝）

黃先生強調，目前他手中已掌握該名住戶召開會議程序無效的具體證據，並呈送給區公所，希望能夠給予合理的支持，讓社區未來的工作可以順利推展，也不用面臨冗長的法律訴訟過程，才能解決目前燃眉之急的社區窘境。

律師張晉豪表示，一般來說社區召開區分所有權人會議後，將會議紀錄及相關文件送交給主管機關備查後將依規運作，如果出現真、假管委會之爭議，如有明顯可見假造不實事項，比如根本未召開會議、捏造會議紀錄、不符開會日期等等，所有權人當然可要求主管單位不予備查，如果對會議召集程序或決議方法認有違反法令，建議住戶可收集相關證據，向法院提出確認決議無效之訴。

新北市政府工務局公寓科長蔡政勲表示，經了解，本案主要為管理委員在申請報備時，發生召集人資格及召開會議程序有所爭議。淡水區公所在接獲該社區申請變更主委的報備後已移請工務局協助處理。

但工務局經審視公所提報的資料，發現其開會程序顯有涉及公寓大廈管理條例第30條規定之公告時日不足二日的規定，因此已函請公所退回給報備申請人，後續將依公寓大厦管理條例及相關規定協助社區釐清問題，倘社區仍有爭議，也可利用公寓大厦調處委員會申請調處，協助社區來解決爭議。另外，新北市工務局公寓大厦管理科櫃檯，於每週二亦有提供公寓大厦種子教師可供民眾諮詢，解答民眾疑問。

黃先生表示，住戶最重視的消防設備因為管委會停擺，導致無法增添修繕。（圖／陸運陞攝）

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