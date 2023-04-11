陳家逵前年底與劇場演員周羿離婚，去年卻爆出疑有婚內出軌、言語暴力，向當時罹癌的妻子嗆出「像妳這種人，我去外遇都合理」等語，後來他以「概括承受」回應平息事件。當時也傳出，離婚一年的陳家逵已有了新女友，時報周刊CTWANT近日發現他與一位神似王淨、氣質型女子在公園談心，果然最好放下過去的方法就是展開新的交友。

陳家逵與一名身材纖瘦的女子離開台北市中山區的電影院，兩人一路輕聲交談。（圖／本刊攝影組）

離開戲院後，陳家逵與女子先到附近的商店買了點吃的和飲料。（圖／本刊攝影組）

三月八日晚間八點半，陳家逵與一名身材纖瘦的女子出現在台北市中山區街頭，兩人一路輕聲交談，進了商店買點吃的和飲料，接著又是一路邊走邊聊，像是有說不完的話題似的。隨後，散步到附近公園後，兩人找了公園邊停下，站在路邊開心地聊天。

兩人拎著吃的喝的在中山區邊走邊聊。（圖／本刊攝影組）

陳家逵與女子到公園邊開吃，聊天聊得很投機。（圖／本刊攝影組）

細看陳家逵身邊這位女伴，身材纖瘦勻稱，留著飄逸長髮，脫下口罩後，露出清秀五官，幾個角度笑起來還頗神似女星王淨。兩人似乎在趕時間，就站在公園的人行道邊吃喝邊聊天，陳家逵一度禮貌性退一步站到馬路上抽菸。聊著聊著，女生大概有些餓了，從陳家逵手上接過食物，對方則貼心的順手接過女方的飲料、暫時保管。

女伴脫下口罩露出清秀臉龐，吃東西時舉止也頗有氣質。（圖／本刊攝影組）

女子要吃東西時陳家逵還貼心地幫她拿著飲料。（圖／本刊攝影組）

八點五十七分，女生將手上裝食物的袋子交給陳家逵，並拿回自己的飲料杯，便一起走到捷運站乘車，兩人雖並肩而行，但發乎情，止乎禮，保持著禮貌的距離，沒有親暱的互動。九點半左右，陳家逵在石牌站下車後騎著摩托車離去，而女生則繼續乘車回到淡水的住宅社區。

兩人一同進捷運站準備各自搭車返家。（圖／本刊攝影組）

陳家逵拍攝《俗女》等多部戲劇，都是飾演同志角色。（圖／華視提供）

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