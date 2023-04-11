網紅「Gino脖子」由脖子（王柏人）、Gino（莊凱博）組成，2018年兩人拆夥也撕破臉，Gino拍片批對方偷頻道，讓脖子遭網路霸凌陷入憂鬱，他坦言期間看到媽媽偷偷落淚超心疼，甚至委屈到差點想不開，家住頂樓的脖子當時想著：「還是我要從這裡跳下去才能證明我的清白？」幾年過去，他終於能對這一切侃侃而談，與本刊分享事發始末。

脖子坦言，去年底聽到Gino因二度性侵女同事遭判刑並不意外，網友翻出脖子曾說的「等海水退了就知道誰沒有穿褲子」認為終於還他「清白」，而脖子也說自己看到新聞當天再度走到陽台向老天說了聲：「謝謝，終於不用再背這件事了。」

王柏人（左）與莊凱博曾組成「Gino脖子」在網路上紅極一時，2018年兩人拆夥也撕破臉。（圖／取自YT）

他回憶幾年前退伍在即，當時八仙塵燃（塵爆）發生，他看著許多傷者希望能幫上忙，他因此找了包括Gino等有空的朋友拍攝第一支搞笑影片，希望有天傷者在復健時看影片能笑一下，沒想到影片爆紅，一夥人也繼續拍了一陣子的影片，可惜當時拍片沒有業配，零收入讓大家準備散伙，而脖子經紀公司老闆一句「怎麼不自己開公司把大家留著」，讓他有了創業念頭。

脖子詢問當時的朋友們願不願意一起投資，並闡明「創業後頻道歸公司所有」大家也都同意，而Gino認為「不會中」並不願意投資轉頭去當兵，公司剛起步時大家薪水都是兩萬五，脖子除了拍片還承擔了租房、會計、股東等等問題，讓他感嘆當老闆不容易，好不容易頻道有了起色，開始有觀眾有流量。

王柏人曾在被網友攻擊時試圖要拍影片自清，卻被說不看鏡頭不誠懇，他最後決定放棄不解釋。（圖／焦正德攝）

不久後，公司股東詢問：「我們投資你，那公司跟這些演員的關係是什麼？」意指演員們應和公司簽約，當下他相當掙扎，「因為大家是朋友！」夾在股東跟朋友間的他硬著頭皮做了決定，無奈幾位朋友包括Gino並不願意簽約，他最後收回公司鑰匙終止雙方合作，當然公司鑰匙、帳密也都換掉。

Gino則另外開設頻道，脖子說：「當時他是很開心的，外面有一片天，我也重新找了新的員工、團員重新開始拍了一年。」兩人也就此不再聯絡，而脖子的頻道越做越好，此時同事、合夥人都認為「Gino離開一年，頻道還是『Gino脖子』像在消費對方」，因此選擇將頻道改名，卻因此讓Gino大為不滿，拍影片痛罵脖子是「偷」頻道。

走過抑鬱恐懼等低潮，王柏人從挫折中重新獲得勇氣再站出來，還自嘲可以開「創業失敗課程」。（圖／焦正德攝）

遭攻擊後，脖子也試圖拍影片自清，「但30分鐘的影片根本沒有人想看，加上我又一邊回想時間點，反而被說不看鏡頭不誠懇。」他最後決定放棄不解釋，只丟下一句「等海水退了就知道誰沒有穿褲子」，面對排山倒海的網路謾罵，脖子事發第一周回到家就看到媽媽在哭，家住七樓的他想著：「還是我要從這裡跳下去才能證明我的清白？」還好念頭僅是一閃而過。

他陷入兩年低潮，頭半年甚至罹患抑鬱、社群恐懼症，「我無路走求神拜佛，兩三年不知道盡頭在哪，要承受委屈多久？一面倒的輿論求助無門。」還好有身邊的家人、朋友陪伴，他說：「沒有他們可能無法度過也沒有勇氣重新來。」如今面對訪問，他已經能自嘲可以開「創業失敗課程」，第一課就是「要合作就先簽合約」。

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