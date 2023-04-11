由於美國製造業活動趨疲與就業市場出現降溫，驅使資金持續流入貨幣市場基金避險，根據Refinitiv Lipper數據顯示，到4月5日為止，全球貨幣市場基金連第六周吸引資金流入，此外投資者還淨買入33.8億美元的政府債券基金。