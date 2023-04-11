馬爾帕斯在記者會上指出，調高成長估值是基於中國解封後經濟前景有所改善，目前世銀預估中國今年經濟成長率為5.1％，高出1月預測的4.3％。

不過將在6月卸職的馬爾帕斯也警告，銀行危機與油價上漲將再度對今年成長前景帶來下行壓力。