NEWS: The Minnesota @Timberwolves today announced the team has suspended center Rudy Gobert for one game following yesterday’s incident.



Full release: https://t.co/YFuVmjTvhO — Timberwolves PR (@Twolves_PR) April 10, 2023

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）因為揮拳事件遭到球團禁賽1場，將無法在12日上午對戰湖人的附加賽上陣！湖人是西區第7名，灰狼是第8名，兩隊必須爭搶第7種子席位，勝者將於季後賽首輪對戰第2種子灰熊。輸掉的一方必須與鵜鶘/雷霆的勝方再打1場，贏了仍可以取得第8種子席位（將對戰第1種子金塊）。

簡言之，灰狼連輸兩場才會被淘汰，即使他們輸給湖人，戈貝爾還是趕得及在下一戰回歸。這對湖人當然是利多，灰狼去年夏天砸下重本（5位球員、4支首輪籤）從爵士買來戈貝爾，被外界看衰是一樁賠本買賣。灰狼上個球季46勝36負在西區排名第7，季後賽首輪2勝4負敗給灰熊。灰狼本季42勝40負排名第8，戰績反而更差，而且戈貝爾還不能打附加賽首戰。

美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）爆料，灰狼凱爾安德生（Kyle Anderson）在場上對戈貝爾叫囂說：「你為何不打幾個火鍋？」戈貝爾回嗆：「你為何不抓幾個籃板？」兩人吵起來之後，戈貝爾忽然揮拳攻擊安德生，隊友趕緊過來把他們拉開，戈貝爾賽後在推特公開道歉。戈貝爾在打架之前對馬刺敲出4個火鍋，本季對公牛還演出單場5火鍋，但是本季場均1.4個火鍋仍是菜鳥球季以來的新低，他先前連續8季都在平均2個以上。