好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）曾在2016年前，與前妻安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與六個孩子一起住在位於洛杉磯的1.9英畝豪華莊園，不過，近日卻傳出布萊德彼特以4000萬美元（約台幣12億元）售出，似乎想遠離這塊傷心地。

根據《人物》報導，該物件原本的持有人是女星卡桑德拉·皮特森 (Cassandra Peterson)，在1994年時她曾警告布萊德彼特這棟房屋鬧鬼，「我們只是在警告他，自從我們搬進來後，房子裡發生了很多奇怪的事情。」而小布認為這非常酷，並以170萬美元（約台幣5100萬元）買下。

不過，當時佔地面積還沒有那麼大，布萊德彼特在這30年間逐步收購周圍房產的結果。據皮特森所言，「我認為大約有 22 棟房屋毗鄰房產的邊緣。每次他們上來他都會買一棟。」

最令人驚訝的是，其中一座房地產持有人是一位90歲出頭的長者約翰，他的妻子已經過世，獨居在此。布萊德彼德提出條件，只要約翰願意出售該房產，他可以免費繼續住在原處，到死前都不用支付任何費用，結果約翰活到了105歲，等於他免費住了10年，而皮特森表示，「布萊德彼特真的是一個善良又體貼的人。」