網紅愛莉莎莎男友呂杰陽遭前女友控訴在交往期間毆打過她，甚至提供將近一分鐘的錄音檔還原兩人吵架過程，消息曝光後，呂杰陽也在社群上澄清，如今再透過影片方式還原當年與前女友交往及分手過程，連同呂杰陽媽媽與他三位前任都出面替他作證澄清，讓呂杰陽忍不住在鏡頭前淚崩。

愛莉莎莎昨（10）日與男友呂杰陽透過影片還原「家暴事件」真相，呂杰陽表示，當年與前女友是因交友軟體認識進而交往，但在交往半年後雙方因經濟問題發生爭吵，使他想提出分手，但卻又遭前女友情緒勒索甚至會以生命作為威脅，讓他身心俱疲；他也提到，由於當初兩人是同居關係，因同情前女友在外沒地方住，所以在某次爭吵時，他想要離開卻被前女友擋在門外，推開後才爆發第一次衝突，而在這之後雙方的「肢體溝通」越來越嚴重，女方甚至叫到房東都想報警。

此外，呂杰陽針對媒體所爆出的事件一一解釋，強調所有事情都是女方單方面扭曲的說法，兩人實際上都有肢體衝突，雙方一來一往才會有音檔流出，且最後是在經媽媽的勸說下前女友才肯搬離住處，連媽媽也直言，當初也被女方煩到身心俱疲，而呂杰陽繼續說到，當初分手後因前女友東西還在他家所以還有聯絡，這番話讓一旁愛莉莎莎聽了表示「我覺得你好像不夠果斷吧！」接著，呂杰陽控訴前女友在分手後仍盜用他的帳號，監控他的一舉一動，行徑相當可怕。

最後，呂杰陽為證明沒罹患愛滋病還在影片中秀出體檢報告，還分別聯絡歷任女友們，其中包含曾經結婚3、4年的前妻，所有人都為呂杰陽作證他不是像媒體所說有暴力傾向的人，前妻更大方給予祝福及鼓勵，讓他忍不住在鏡頭前落淚，而愛莉莎莎也表示，前女友也不是壞人「一定是真心愛過你，才會做出這種行為」。

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