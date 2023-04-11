國安會前副秘書長楊永明日前指出總統蔡英文召開國安簡報時沒軍方人員，砲轟照片是擺拍、作秀，遭總統府反酸「有數位落差」。然而，府方的這番話，就連自家人、民進黨立委陳亭妃也聽不下去，直言「有點不適當、搞錯方向」。

對於楊永明質疑照片沒軍方人士，總統府發言人林聿禪回應，相較於當年，現在的國安會與國軍已建立即時的整合同步資訊，透過該系統，總統與國安會可以即時掌握全盤情勢，與軍方同步聯繫並聽取簡報，「可以理解楊永明任職時並沒有相關建置，各種裝備整備也確實與當前有相當的數位落差，所以才會有類似發言」。

陳亭妃昨（10）在政論節目《少康戰情室》指出，楊永明所質疑的照片，是蔡英文臉書貼文三張照片中的其中一張，但該貼文並沒有強調這是國安會議，僅稱在總統府聽簡報，既然是簡報，那就是國安相關人員在向蔡做簡報，也就不會有國安會議的層級。陳亭妃並認為，外界現在會討論該場簡報的成員層級，是因楊永明將其解讀為國安會議。

陳亭妃直言，總統府的回應有點不適當、搞錯方向，因他們該做的，是去澄清該張照片只是簡報，而不是去解釋視訊系統「可能以前沒有，現在有」。同台的資深媒體人陳鳳馨也表示，若總統府的回應方式，就像陳亭妃所說一樣的話，那麼事情就結束了，結果總統府惱羞成怒、反過來罵楊永明不專業，「究竟不專業的是誰？」