王品公布2023年3月自結合併營收15.93億元，雖月減12.65％、但年增達20.08％，續創同期新高。其中，台灣事業群11.99億元，雖月減10.33％、仍年增15.74％，續創同期新高。中國大陸事業群3.93億元，雖月減19.04％、但年增達35.56％，營運重返正軌。

累計王品首季自結合併營收55.88億元，季增11.76％、年增達19.64％，改寫歷史新高。其中，台灣事業群41.99億元，季增5.93％、年增達22.96％，連3季改寫新高。中國大陸事業群13.88億元，季增達34.08％、年增10.6％，回升至近5季高點。

王品表示，3月雖進入餐飲業傳統淡季，但受惠各項防疫措施放寬、白色情人節與政府普發6千元消費商機，使台灣事業群維持穩定成長。其中，燒肉吃到飽「肉次方」3家門市單月業績持續突破千萬，「夏慕尼」及「青花驕」中山北店亦蟬聯千萬業績門市。

而中國大陸事業群自去年底解封後逐步回穩，據國家稅務總局公布資料顯示，首季消費需求逐步擴大轉佳，其中住宿餐飲類回升明顯，營收年增逾2成。王品中國大陸事業群以王品牛排、西堤牛排2大品牌為主力，營收成長動能略高於同業水準。

王品台灣事業群目前共25個品牌、305家門市。集團今年以主打豪華雙主餐的「就饗鐵板燒」為首發新品牌，首店落腳台北東區商圈切入中價市場，開幕迄今座無虛席。同時，集團也推出多項品牌行銷活動，搶攻6千元現金及春節商機，並提升顧客回頭率。

展望後市，王品表示清明連假將持續提升營收，旗下「和牛涮」首推限時吃到飽半價優惠，「阪前和牛鐵板燒」、「初瓦」、「品田牧場」、「肉次方」、「石二鍋」、「12 MINI」、「來滋烤鴨」等品牌接力推出新菜，持續深耕剛需市場，隨著時序進入母親節旺季，有望帶動業績續強。