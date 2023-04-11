瑩碩董事長王建治表示，戒菸輔助劑HND-032是以輝瑞的Chantix為對照品的學名藥。該藥品在美國失去專利保護前曾是輝瑞旗下的明星暢銷藥品之一， 2017至2020年間的銷售額累計超過40億美元。雖然該藥品在2020年間被驗出含有超標致癌物質(nitrosamines)緊急下架回收，但美國FDA仍以戒菸的健康益處考量建議應繼續服用，並鼓勵學名藥廠加入競爭，顯見該藥品具有獨特的利基優勢。

漢達總經理陳俊良表示，HND-032屬於高門檻學名藥，由公司研發團隊自主完成製劑配方開發，日前取得美國FDA完全回應信函(Complete Response Letter, CRL)，公司目前正準備和FDA溝通，補充FDA所要求之資料，盡快遞送美國FDA覆核，卡位美國市場商機。在台灣市場，漢達選擇瑩碩做為合作夥伴，主要著眼瑩碩本身具有研發困難學名藥與提交藥證申請能力外，還擁有符合PIC/S GMP的製造工廠，以及涵蓋醫院、診所、藥局等完善的行銷通路，因此將HND-032台灣地區的開發製造與銷售權皆授予瑩碩。

台灣每年約有逾400萬的吸菸者需要協助戒菸，在原廠供貨短缺前，國健署每年專案購買金額估計達新台幣2.4億元，由於尚未有相關學名藥在台上市，目前藥物市場呈現短缺，而瑩碩在取得HND-032台灣市場開發製造與銷售權後，將著手展開藥證申請與量產規劃等相關事宜，有機會成為首個在台灣上市的學名藥，爭取市場商機。