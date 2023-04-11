66歲音樂人李坤城上周六（8日）因大腸癌逝世。肝膽腸胃科醫師詹宜學點名50歲以上民眾、吸菸或飲酒者、糖尿病、肥胖、愛吃紅肉、家族遺傳等都是高危險族群，應定期做大腸直腸癌篩檢、大腸鏡檢查；另外，研究發現補充鈣質、維生命A、C、E，可以減少大腸癌罹患率。

詹宜學在臉書發文提醒，如果日常生活中排便出現變化，像是血便或黏液便、排便次數或型態（變軟、變細）改變、時常有便意感等症狀，應提高警覺；另外，腹部不適或出現不明腫塊、不明原因貧血、疲勞、容易喘、體重減輕等症狀都要當心。

詹宜學列出10大高危險族群，包括50歲以上的人，有超過一半以上的大腸癌病人年齡大於50歲；喜歡「高熱量、高脂肪、高糖及低纖維飲食」、愛吃紅肉、飲酒或吸菸者、糖尿病、肥胖、排便不正常、遺傳性非息肉性大腸癌的患者、家族性多發性息肉症候群的患者，以及罹患過潰瘍炎性大腸炎、克隆氏腸炎並已治癒者。

詹宜學指出，經常進食過多紅肉、燒烤、醃製食品、加工肉類或大量動物脂肪的食物，少吃含有豐富纖維的蔬果，都會增加罹患大腸癌的風險。

他建議50歲後應定期做大腸直腸癌篩檢及大腸鏡檢查，及早發現息肉並切除，避免變成癌症，若有大腸癌家族史的人則要提早篩檢；飲食方面，少油、少鹽、少甜、減少過多紅肉類攝取，多吃高纖蔬菜、水果、全榖類食物，幫助腸道正常蠕動，避免便秘。研究發現補充鈣質、維他命A、C、E，都會減少大腸癌罹患率。

另外，不吸菸、不喝酒也能遠離大腸癌；過多脂肪會造成身體慢性發炎，平時保持運動習慣對身體有益。

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