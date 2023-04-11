威剛(3260)3月合併營收25.39億元，月增1.84%、年減21.99%；累計第一季合併營收為72.09億元，年減26.15%、季減6.28%。威剛3月DRAM營收貢獻為43.96%，SSD占比32.72%，記憶卡、隨身碟與其他產品為23.32%。第一季DRAM占比44.16%，SSD 31.84%，記憶卡、隨身碟與其他產品則貢獻24%。

十銓(4967)3月營收5.7億元，年減12.96%、月增2.25%；2023年1~3月合併營收15.7億元，年減7.93%、季減10.99%。受PC、NB等消費電子需求低迷及通膨升息衝擊，加上DRAM/NAND FLASH價格持續下探，十銓在品牌擴張的基礎下，整體操作以快速滾動庫存以控制成本，降低跌價損失風險。

威剛預期，第一季將是公司今年營運低點，隨著上游供應商啟動減產及庫存壓力逐步舒緩，第二季記憶體合約價跌幅可望持續縮小，DRAM現貨價也將在本季止跌，公司營運規模將從本季起穩健向上。

威剛表示，記憶體供過於求的狀況已持續改善中，儘管在全球通膨壓力下，各項應用需求仍未明顯回升，但上游供應商的降價態度已轉趨保守，因此本季不論是DRAM或NAND Flash的跌價幅度都可望較上一季趨緩，為產業止跌回穩的正向訊號。董事長陳立白強調，下半年記憶體產業將正式進入多頭市場，整體市況可望明顯好轉，而公司除了記憶體事業營運回升，旗下威速登電動三輪車、XPG電競產品出貨也將大幅增加，下半年公司整體營運表現將會比上半年明顯成長。

十銓則認為，2022年下半年以來，記憶體產業上游以降皆面臨龐大庫存壓力，雖原廠陸續釋放降低資本支出、減產等信號，惟受限產業並未見到明顯動能，Server、Mobile及PC市場需求不佳，難以快速去化庫存壓力，對話式AI雖造成大量話題，仍須靜待後續應用發展，才有機會促進記憶體需求恢復。

十銓進一步說明，去年第四季起，上游原廠陸續減產、調整資本支出，2023第二季DRAM與NAND Flash現貨價及合約價續跌，顯示需求仍未回籠。礙於市場需求不確定性仍高，下半年記憶體展望仍不明朗，十銓認為2023年市場仍相當艱困，將以穩定擴大品牌市占，降低庫存成本避免虧損為營運重點。