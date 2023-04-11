光隆精密今年整體營運策略主要分三大面向，其中，商用卡車零組件方面，大陸子公司福州精工主要以商用卡車零組件且外銷歐美為主，最大客戶提貨力道較為強勁，而新客戶PACCAR 2022年第4季部分產件已量產出貨，新產件也陸續測試導入量產中，目前仍以歐洲為主，而澳洲市場產件已開始試樣中 ，今年陸續量場，預估今年度出貨佔比將提高，福州精工亦是全球商用?碟式?車大廠的主要供應商，商用車碟式?車出口歐洲營業額近2年持續增加，隨著車用安全性性法規趨嚴，蝶式剎車市場需求預估將推升。

廢氣再循環系統及電子驅動剎車零組件因大陸經濟逐漸復甦，重大工程隨著逐步啟動，依據「中國汽車流通協會商用車專業委員會」推估大陸商用車市場整體增長20％以上，加上自2023年7月起排放法規再升級，重型卡車整體銷售量將有望提升20％以上，而電子驅動剎車因受各項因素影響量產時間遞延，惟仍是電動巴士發展中重要模塊之一，預估訂單效益遞延在第4季後將逐漸拉升。

新能源及輕量化零組件相較以往以鑄鐵材質為主，積極開發非鑄鐵材質產品，尤其在鋁件材質產品出貨比重漸漸拉高，在新能源方面除新開發電動車電池零件已量產出貨外，新客戶電動輕卡車支架正在試樣中，而透過和國外專業技術工程公司合作，開發電子減壓閥總成，不管是使用天燃氣引擎或氫氣作為燃料電池的新能源商用車，均需使用電子減壓閥對高壓氣體進行精確的壓力調節，為未來新能源商用車提前佈局。

光隆精密2022年合併營收為10.23億元，年增1.85％；因航運費率迅速下滑，及美金兌人民幣升值等因素影響，毛利率自去第1季的22.87％，每季持續提升，2022年全年毛利率提升到25.27％，回到過往水準，匯兌收益挹注EPS約0.56元，全年稅後淨利1.13億元，每股盈餘3.34元，法人估計今年EPS有望朝4元挺近。