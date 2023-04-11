京城銀董事長戴誠志先前法說時表示，股利發放不會動用保留盈餘，鑒於去年損益變動較大，加上量化寬鬆（QE）變量化緊縮（QT）等因素影響，在維持良好資產品質前提下，坦言應無法比照去年配息2.1元，但至少會超過1元、約在1～1.5元間。

京城銀亦公布2023年3月自結合併淨收益1.58億元、月減達85.06％，稅前淨利0.29億元、月減達96％，但較去年同期虧損3.47億元、4.23億元轉盈。稅後虧損0.5億元，雖較2月獲利6.08億元大幅轉虧、但虧損年減達89.73％，每股虧損0.05元，均為近半年低點。

其中，京城銀3月利息淨收益4.65億元，月增0.84％、年減8.25％，手續費淨收益8.25億元，月增達76.96％、年增2.2％。但其他淨虧損達5.56億元，主因基於穩健經營原則，在審酌整體國際政經情勢後，提前認列8.7億元的金融資產預期減損損失所致。

合計京城銀首季自結合併淨收益20.55億元，季減14.85％、但年增達2.42倍，稅前淨利11.09億元，季減24.34％、年增達4.65倍，稅後淨利8.4億元，季減24.39％、年增達21.94倍，稅前每股盈餘1元、稅後每股盈餘0.76元。

其中，京城銀首季利息淨收益14.02億元，季減2.02％、年減4.06％，為近1年半低點。手續費淨收益5.58億元，季減12.23％、年增1.01％。其他淨收益0.94億元，雖季減達72.76％，但較去年同期虧損達14.14億元大幅轉盈。

展望後市，京城銀指出，3月美國經濟數據表現強勁，聯準會（Fed）再次宣示致力於恢復物價穩定的主要目標不變，雖然通膨仍處於高位，但是市場對通膨壓力也普遍認為已趨緩和，預測今年只會再加息一次。

京城銀認為，清晰的升息路徑有助於金融市場穩定發展。然而，市場仍需警惕非系統性風險，矽谷銀行和瑞士信貸銀行事件儘管未進一步發展成全球性金融危機，但已帶來一定程度動盪。

京城銀指出，將持續維持高資本比率及高資產品質，以應對可能出現的系統及非系統性風險，透過高度健全的資產結構和應變能力面對市場挑戰。目前京城銀逾放比0.02％、逾放覆蓋率8219.46％、整體放款覆蓋率1.48％，資產品質維持一貫高水準。