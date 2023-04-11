磷酸系鋰電材料與鋰智財供應商立凱-KY(5227)公告2023年3月合併營收為1.87億元，由於公司轉型為鋰智財授權公司，在2023年3月認列授權收入，故年成長235.04%、月成長307.62%，單月改寫去年12月的紀錄，再衝歷史新高度。2023年截至3月累積合併營收為2.71億元，年增154.32%、仍季減25.32%。