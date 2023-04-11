立凱-KY上周五股價拉長紅K線，重新站上70元大關，雖然本周一股價略回檔收黑，70元得而復失，但仍守住季線等短均防線。
立凱2022年與第一家客戶簽訂技術授權合約並認列智財授權收入，去年營收年增126.14%，年度毛利轉盈，稅後淨損3.98億元，虧損年減28.74%，每股稅後淨損6元，相較前一年的每股虧9.31元收斂，仍為歷史虧損年度第二大紀錄。
電動車熱潮不斷電，公司持續啟動智財授權，立凱-KY在IP技轉歐美大廠陸續帶來好消息，未來透過技轉、授權搭配自有產能方式，目標挑戰2024年轉盈。
磷酸系鋰電材料與鋰智財供應商立凱-KY(5227)公告2023年3月合併營收為1.87億元，由於公司轉型為鋰智財授權公司，在2023年3月認列授權收入，故年成長235.04%、月成長307.62%，單月改寫去年12月的紀錄，再衝歷史新高度。2023年截至3月累積合併營收為2.71億元，年增154.32%、仍季減25.32%。
立凱-KY上周五股價拉長紅K線，重新站上70元大關，雖然本周一股價略回檔收黑，70元得而復失，但仍守住季線等短均防線。
立凱2022年與第一家客戶簽訂技術授權合約並認列智財授權收入，去年營收年增126.14%，年度毛利轉盈，稅後淨損3.98億元，虧損年減28.74%，每股稅後淨損6元，相較前一年的每股虧9.31元收斂，仍為歷史虧損年度第二大紀錄。
電動車熱潮不斷電，公司持續啟動智財授權，立凱-KY在IP技轉歐美大廠陸續帶來好消息，未來透過技轉、授權搭配自有產能方式，目標挑戰2024年轉盈。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。