立凱-KY上周五股價拉長紅K線，重新站上70元大關，雖然本周一股價略回檔收黑，70元得而復失，但仍守住季線等短均防線。

立凱2022年與第一家客戶簽訂技術授權合約並認列智財授權收入，去年營收年增126.14%，年度毛利轉盈，稅後淨損3.98億元，虧損年減28.74%，每股稅後淨損6元，相較前一年的每股虧9.31元收斂，仍為歷史虧損年度第二大紀錄。

電動車熱潮不斷電，公司持續啟動智財授權，立凱-KY在IP技轉歐美大廠陸續帶來好消息，未來透過技轉、授權搭配自有產能方式，目標挑戰2024年轉盈。

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