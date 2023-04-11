中國大陸自4月8日起舉行為期三天的環台軍演「聯合利劍」，但與2022年的演習相比，各界普遍認為此次強度降低很多。對此，媒體人張禹宣表示，這代表在陸方「等價制裁」的角度中，蔡麥會可說是一事無成。

張禹宣昨（10）日在臉書撰文指出，從這次的環台軍演可以清楚看出，在「等價制裁」法則中，蔡英文與美眾議院長麥卡錫（Kevin McCarthy）所造成的風險趨近於零，同時意味著實質上促成的效應與意義，也趨近於零。

對於各國情勢，張禹宣分析，這一局美國也不站在同一陣線，唯一想讓事情有什麼大不了的，只有企盼「反中情緒」帶動選票的蔡政府。張還提到，細究對岸近期的環台軍演，看似轟轟烈烈，但與去年裴洛西(Nancy Pelosi)來台的震撼環台相比，除了掛載實彈、軍機擾台次數頻繁；實彈射擊方面，克制在福建與平潭，規模跟範圍完全沒辦法相提並論。

張禹宣還指出，本次軍演台人普遍無感，原因包括中美雙邊的極力克制，不管是美方呼籲中共的環台島戰備警巡與利劍演習，不要改變現況，又或是解放軍未公布的演習區域，雷聲大雨點小，都顯示兩邊沒有人想把衝突鬧大。唯有民進黨，不斷的渲染感謝美方，但最後蔡政府也只能照著美國老大哥意思轉趨低調。

張禹宣直言，對比馬克宏與馬英九訪中，蔡英文去美國，只看到備受冷落與毫無建樹，而中國大陸裝作義憤填膺的樣子，卻是在此次軍演占盡便宜。