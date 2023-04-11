曾於2003年至2010年擔任巴西總統的魯拉，在去年的巴西總統選舉中，以微弱優勢擊敗前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）後，不斷遭到波索納洛支持者醞釀政變威脅，最終導致今年1月8日入侵破壞總統府、國會大廈和聯邦最高法院。

這一史無前例的事件使巴西三權在譴責攻擊民主方面產生強烈的一致性，重建和諧關係。同時，魯拉將軍人從文職崗位上撤職，重拾外交政策中的多邊主義，採取更嚴格的槍枝管制，並開始重視疫苗接種和環境保護。

儘管魯拉與波索納洛的作風和戰略不同，2位總統都在執政滿百日面臨相同挑戰，無法在國會形成支持基礎或贏得大多數巴西人的認可。

根據巴西民調機構Datafolha在3月底公布的調查，38%的受訪民眾認為魯拉第3任期的表現佳或極佳，30%認為普通，29%認為差或極差。與魯拉前2任政府初期的民調相比，這是魯拉執政百日最差的表現。

巴西政治學家麥斯吉達（Lara Mesquita）指出，魯拉在第3任期民意支持度較弱的結果，反映了去年選舉中的強烈兩極分化，巴西社會有一部分強烈反對工黨，且不會輕易改變觀點。

麥斯吉達認為，魯拉民意支持度的改善將取決於巴西經濟表現，以及政府將如何推動對大部分保守派選民來說更重要的稅制改革。

另一位巴西政治學家蘇薩（Creomar de Souza）表示，魯拉政府可能還沒有理解，與20年前相比，巴西社會發生很大變化，兩極分化形成，在共同利益領域達成共識更難，若試圖將20年前的冷飯加熱，已不能滿足大眾需求。

國際關係專家指出，美國和中國之間日益嚴重的兩極分化，是魯拉第3任期外交政策面臨的巨大挑戰。

國際關係中心研究員卡勞特（Hussein Kalout）與季馬瑞斯（Feliciano Guimarães）最近在美國雙月刊「外交事務」（Foreign Affairs）發表一篇文章指出，魯拉第3任政府的外交政策應首重權力之間的平衡。不能指望用一國家替代另一個，美國和中國都是不可少的；美國是巴西最大的投資者，而中國是巴西最大的貿易夥伴。

在這樣的情況下，一個特別敏感的問題是俄烏戰爭。雖然以美國為首的西方譴責俄羅斯全面入侵烏克蘭，並對莫斯科採取經濟制裁，但中國與蒲亭（Vladimir Putin）政府保持良好關係，是俄羅斯最大貿易夥伴。

魯拉試圖讓巴西保持中立，並試圖參與和平協議的調解，但國際社會對這一倡議持懷疑態度。

卡勞特與季馬瑞斯在文章中指出，在多邊關係中對戰爭採取立場是一回事，試圖調解一場非常複雜的衝突又是另一回事，在俄烏衝突中，巴西的影響力非常有限。（編輯：張芷瑄）1120411