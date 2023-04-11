一名幼稚園女老師與學生父親長年發生婚外情，前年2月才與正宮以35萬和解後仍藕斷絲連，去年1月又與男方到尖石鄉泡湯屋並發生關係，正宮最後崩潰認為小三屢屢踐踏她的尊嚴、一犯再犯，再度求償100萬，男方也坦承2人未斷乾淨，法官判小三須賠15萬。

判決書指出，人妻主張她先前發現婚外情時，已在前年2月在法庭上與小三和解，對方賠償35萬，但之後對方仍執迷不悟，持續當丈夫的小三，屢屢踐踏原告她尊嚴、一犯再犯，不斷地加深精神痛苦，並決定再度求償100萬；小三則說人妻提出的證據是違法取得，不能使用，小三認為男方的證詞是被家人威脅「淨身出戶」下才說出，且以她經濟條件無法負荷賠償金。

男方坦承，他去年曾開車載小三到尖石鄉某湯屋泡湯，「我倆脫光光泡一間，在熱水裡聊天聊了10幾或20分鐘，然後發生性行為」，還說小三快60歲，不怕對方懷孕，目前已與小三斷絕聯繫，誠心向妻子認錯，並用表格方式整理出自己的錯誤，他明白妻子會拿來作為證物向小三求償，但他只求家庭圓滿。

法官認為，此事造成丈夫推了太太，兒子見狀壓制父親等口角衝突，且男方的姐姐還出面責備、敲醒男方後，才能挽回婚姻，認為人妻內心有著深刻傷痛才會提告，審酌當事人教育程度、職業、經歷、財產、收入等各情，判小三須賠償15萬元。